El enfrentamiento más tenso que Pipi Estrada y Tamara Gorro protagonizaron en 'MyH'

No había mucho ‘feeling’ entre ellos, pero la gran guerra llegó en agosto de aquel año, cuando ambos se enzarzaron en una tremenda discusión. La ‘mamá molona’ había dado unas declaraciones en una conocida revista de tirada nacional en la que dedicaba a Pipi Estrada calificativos como “mala gente”, “mentiroso” y “egocéntrico”. Y el periodista no dudó en contarlo en el programa que por aquel entonces presentaba Emma García.

Se vivieron momentos de gran tensión en el plató y ambos se dedicaron algunos adjetivos de lo más duros. Miriam Sánchez, que por aquel entonces era pareja de Pipi, no dudó en meterse en la discusión para dar la cara por su chico: “Lo que le has dicho a él, me lo has dicho a mí”, dijo en un acto de solidaridad con el padre de su hija.