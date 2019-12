Nerea Gavira, nueva tronista, abandonó 'MyH' hace 4 años por un 'drama': "Me tiemblan las piernas"

'Cambiazo' en su primer día

Un dramático abandono

Parecía que estaba más tranquila y hasta se sentó en su silla de pretendienta, pero, pocos minutos después, volvió a darle un ‘venazo’ y decidió marcharse del programa porque le venía “muy grande”. “Pensaba que no me iba a afectar tanto. Me veía más fuerte, pero me he visto débil”, declaró.