Televisivamente hablando, Carmen Borrego ya no es la hija María Teresa Campos ni la hermana de Terelu. La colaboradora se ha labrado un nombre propio y es, sin duda, uno de los rostros más populares de los programas de Telecinco.

Está claro que ha nacido para estar delante de cámaras, pero ¿recuerdas cómo fueron sus inicios? Se estrenó en Telecinco c omo directora y, a diferencia lo que ocurre en la actualidad, Carmen Borrego se intentaba mantener en un segundo plano y hacía apariciones muy puntuales en el programa ‘Día a Día’ de María Teresa Campos.

En el año 2002, María Teresa Campos aclaró a los espectadores de su programa matinal el motivo por el que Carmen Borrego no hacía tantas apariciones públicas como Terelu: “Mi hija hace lo que quiere y ella va a los sitios que quiere, yo no la puedo obligar a salir”, dijo.

Después de decir esa frase, la presentadora se colocó el pinganillo y aseguró que al otro lado estaba su hija Carmen Borrego, quien quiso explicar por qué no solía ponerse delante de los focos: “Me está diciendo mi hija que no va conmigo a ninguna parte porque no quiere”, dijo María Teresa Campos entre risas, dejando claro lo bien que se llevaba con ella.