En el mes de julio de 2011, hace justo diez años, el colaborador de ‘Sálvame’ entró en ‘La Caja Deluxe’, un espacio en el que hizo balance de los peores momentos de su relación con Nacho Polo y en el que no pudo evitar romperse al hablar de todo lo bueno que había vivido con él.

Sacó hacia fuera todos los sentimientos que tenía por Nacho Polo. Aseguró que sentía “asco” por él y no pudo evitar romperse al confesar que seguía teniéndole en sus pensamientos: “Echo de menos lo que tenía con él, porque yo no he decidido romperlo”, aseguró Víctor Sandoval.