Tamara Gorro abandonó ‘SV 2011’ el mismo día que Kiko Rivera: Recordamos el motivo

Su salto del helicóptero

Eso sí, los nervios no le hicieron que se olvidara de su gente y mandó un mensaje a Ezequiel Garay y a María Teresa Campos , a los que les dedicó su salto.

Sus momentos más tensos

Echando la vista atrás, no podemos olvidarnos del día que Tony Genil y Tamara se enfrentaron por un coco. ¿El motivo? El cantante aseguraba que Tamara no quería compartirlo con él, así que se tomó la justicia por su mano e intentó arrebatárselo de un plumazo.

Su momento más romántico

No fue fácil la aventura para Tamara Gorro, por lo que el apoyo de sus familiares y de su chico , Ezequiel Garay, fueron fundamentales para aguantar en el concurso.

Cuando estaba a punto de rendirse, su Ezequiel Garay no dudó en darle una emotiva sorpresa. Mientras sonaba de fondo su canción, Tamara se deshizo en lágrimas y leyó en voz alta el pergamino que él le había mandado para animarla. “Él lo es todo para mí”, aseguró.

Abandonó por problemas de salud

Aunque demostró ser una auténtica guerrera, los constantes desmayos y bajadas de tensión la obligaron a abandonar el concurso el mismo día que lo hizo Kiko Rivera. Tras cinco semanas de aventura, la extronista se despedía de una de las grandes aventuras de su vida: “Más rabia me da a mí, porque no me quiero ir. Es mi reto y es mi sueño”, dijo entre lágrimas.