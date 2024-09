Pero eso no es todo, también se enamoró y protagonizó una de las primeras carpetas junto a María José Galera , con la que mantuvo una relación sentimental que duró varios meses y que acabó como el rosario de la aurora.

“Me rindo” fue la frase con la que Jorge Berrocal anunció que dejaba de concursar en ‘Gran Hermano 1’ en el mes de mayo del año 2000 . Había perdido a sus grandes apoyos y sentía que su participación en el reality show ya no tenía sentido.

Desde el confesionario, anunció que, justo un mes después de entrar a la casa, quería marcharse: “Este grupo sabe sobrevivir perfectamente sin mí, no soy tan especial, ni tan esencial, ni tan importante en este grupo” , aseguró.

El militar de Zaragoza estaba completamente abatido y explicó que ya no podía más: “He perdido el control. He perdido a María José, A Nacho… Muchas motivaciones que las tengo fuera”, aseguró, días después de que su amigo y su novia se marcharan.

“No puedo más” , dijo Jorge Berrocal, que estaba a un paso de abandonar el concurso. “Con dos cojo***, un palito y el escudo de la legión, tengo tomada la decisión y a quien no le guste…”, dijo, poniendo punto final a su participación.

Todos los concursantes que quedaban en la casa de ‘Gran Hermano’ lo acompañaron a la puerta y le dieron todo el calor que necesitaba en un momento tan complicado. Lo que él no se esperaba era que en el exterior aguardaba una sorpresa .

Años después, en 2016, '¡Qué tiempo tan feliz!' dedicó su programa a homenajear a los concursantes de la primera edición del concurso y fue allí donde Jorge Berrocal aseguró que se arrepentía de haber abandonado: "Si no me hubiera enamorado, hubiera conocido mejor a mis compañeros, hubiera disfrutado más y la gente no hubiera pensado que soy gilip***"