Marta López se puso de parto en directo en Telecinco hace 15 años: "No me encuentro bien"

Marta López empezó a tener contracciones en 'El programa de Ana Rosa' en el año 2009

Marta López, cuando ya había dado a luz a su hijo: "Un poco más y lo conocéis en directo"

La verdadera razón por la que Marta López se divorció de su primer marido: "Cuando te separas es como un fracaso"

Marta López es, sin duda, una de las concursantes más generosas de la historia de ‘Gran Hermano’, ya que, desde que salió de la casa de Guadalix de la Sierra, ha compartido con la audiencia casi todos los pasos que ha ido dando en su vida.

La hemos visto participar en los reality shows estrella de la cadena, colaborar en programas de máxima audiencia, casarse, divorciarse, enamorarse de nuevo y hasta ponerse de parto en directo en Telecinco.

No cabe duda de que esta última escena la recordarán muchos espectadores de la cadena amiga ya que, aunque tuvo lugar hace mucho tiempo, parece que fue ayer por todas las veces que hemos visto estas imágenes circulando por redes sociales.

Pero no, no fue ayer. De hecho, han pasado ya quince años de aquel 27 de noviembre de 2009 en el que ‘El programa de Ana Rosa’ tuvo que parar en seco su escaleta para anunciar que el pequeño Hugo estaba llegando al mundo. ¡Recordamos el momento!

Marta López se puso de parto en directo en Telecinco

El famoso ‘club social’ de ‘El programa de Ana Rosa’ estaba viviendo una mañana normal aquel día del penúltimo mes del año. Los tertulianos, como cada día, estaban hablando de las novedades de ‘Gran Hermano 11’ y de todo lo que había ocurrido en las últimas horas en la casa de Guadalix de la Sierra.

Sin embargo, lo que ellos no se esperaban era que aquel día tendría lugar un acontecimiento de lo más inesperado. Fue durante un debate entre Belén Rodríguez y Marta López cuando esta última se empezó a encontrar indispuesta. Notaba que algo ocurría y los colaboradores se quedaron con caras de circunstancias.

Incluso, Belén Rodríguez creyó que su compañera se estaba haciendo “la víctima” por el pequeño rifirrafe que ambas habían tenido mientras hablaban de una de las tramas del reality show de Telecinco. Sin embargo, lo cierto era que algo muy gordo estaba a punto de pasar en el que era el salón más famoso de las mañanas de Telecinco.

La cara de Marta López era el reflejo de que algo importante estaba pasando y que no se trataba de un ‘teatrillo’ o algo por estilo. Fue ella misma la que nos sacó de dudas cuando pudo pronunciar unas palabras: “No me encuentro bien, creo que me esto poniendo de parto. Ya había salido de cuentas”, dijo.

Joaquín Prat, Ana Rosa Quintana y el resto de los colaboradores se quedaron de lo más impactados, mientras que la ex gran hermana pedía que llamaran a su por entonces pareja para que fuera a buscarla a las instalaciones de Mediaset España.

Esas fueron las últimas imágenes de la colaboradora aquel día en el magacín de Telecinco y, días después, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano 2’ reapareció en ‘El programa de Ana Rosa’ para hablar del nacimiento de su hijo, Hugo Tello: “Un poco más y lo conocéis en directo, porque no veáis lo malita que me puse. De ahí, me fue al hospital”, explicó ella, mientras presumía de su pequeño.