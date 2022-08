Gina Ferrari celebró su final en 'MyH' hace una década: "He tomado una decisión con el corazón"

Iba a cumplir un sueño y por eso no pudo ocultar la felicidad que le provocaba la nueva noticia. Bajó las escaleras del programa del amor con una sonrisa de oreja a oreja, aunque reconoció que estaba “muy nerviosa”: “Me costó mucho asimilarlo, ha sido todo muy rápido”, afirmó.

Por si fuera poco, a su llegada a la silla tuvo que hacer frente a Vicente Herrero, uno de los ganchos del programa, que la tenía un poco atravesada: “No me inspira confianza y, por eso, no te habría puesto en el trono”.

Después de tres meses de reinado, Gina Ferrari decidió tomar una decisión en el mes de agosto de 2012 y eligió que no quería marcharse sola. Tenía cuatro finalistas; Manzano, Nano, Ferchu y Jose, aunque era con los dos primeros con los que tenía más afinidad.

Gina Ferrari quiso dedicar unas cariñosas palabras a todos sus chicos, aunque se detuvo más en hablar con sus dos favoritos: “Habéis sido muy buenos pretendientes. Es verdad que he tenido más conexión con Nano… Manzano ha llegado más tarde, pero me ha hecho sentir cosas en muy pocas citas”, declaró la tronista.

“He tomado una decisión con el corazón. No sé si me voy a equivocar o no, pero quiero preguntarle a Nano si se quiere venir conmigo”, afirmó Gina Ferrari. Él lo tuvo muy claro y le dio un claro “sí”, antes de fundirse en un apasionado beso. Una emotiva final que hemos querido recordar cuando se cumple justo una década.