Después de escuchar los elogios y las bonitas palabras de Amparo, Juanjo Martín quiso responderla y se sentó junto a ella en las gradas de ‘MyHyV’: “No me lo esperaba. Quiero decirle que no tiene que darme las gracias para nada, porque yo no lo hago con ningún esfuerzo”.

Para mí, es lo más grande que tengo y, aunque no me haya dado la educación que ella cree que no me ha dado, si no fuera por ella, no pensaría conforme pienso”, declaró el que tiempo después terminó convirtiéndose en tronista.