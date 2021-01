No hace falta cogerse un avión a Abu Dabi ni seguir la estela de una estrella a Oriente para darse de bruces con la realeza, ya que en Telecinco tenemos auténticas reinas que no llevan corona y que viven de lunes a viernes en ese palacio que es el plató de ‘Sálvame’.

Ellas no llevan oro, incienso y mirra, pero lo que nos ofrecen cada día supera el valor del más preciado de los metales. Son expertas en dar momentazos y en los últimos años nos han mostrado unas habilidades que dejan que claro que, aunque no sean magas, son unas auténticas reinas y tienen más que merecida la corona.

Mila Ximénez: la auténtica reina de la imitación

Anabel Pantoja y Patiño: dos ángeles sobre la pasarela

Lydia Carey fue la reina de la Navidad en 2016

Hace cinco años asistimos a un momentazo por el que a Lydia Lozano tendría que haber sido coronada en directo en el plató de ‘Sálvame’. La colaboradora se metió en la piel de Mariah Carey y puso a prueba los tímpanos de los españoles con su versión del ‘All I want for Christmas is you’.