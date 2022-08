El tremendo enfado que Víctor Sandoval se pilló tras conocer el resultado de su test de inteligencia en 'Sálvame'

Jorge Javier Vázquez fue el encargado de anunciar la nota que había sacado el ex de Nacho Polo en el test de inteligencia. Le descubrió que estaba entre los menos listos del programa, pero que, por muy poquito, no pertenecía al grupo de los más listos.

Víctor Sandoval contó que los médicos se habían dado cuenta de que tenía “un virus” y que le habían derivado al “departamento de medicina tropical”. Fue en ese momento cuando Kiko Matamoros intervino para darle un zasca: “El virus no te lo provoca la picadura de una araña. Será una infección, no un virus”.

Una frase a la que el ex de Nacho Polo no tardó en reaccionar: “Deja de mentir en un diagnóstico porque estoy muy sensible. Basta ya. Habla de tu glaucoma, que es tu enfermedad”, dijo el colaborador.

Había sacado un 113, sí, pero Víctor Sandoval recalcó que no había estado al 100% en la prueba: “Yo estaba muy mal ese día y no me concentraba”. Aun así, aclaró que no le sorprendía el resultado: “Me sorprendería estar a la cabeza, porque me preguntaría por qué me ha pasado de todo en mi vida”, añadió.