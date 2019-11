La Veneno fue antes que Rosalía: cantó el ‘Tra, tra’ en Telecinco hace 12 años

Rosalía es moda. Es música. Hasta ha creado un eslogan de dos palabras que encaja en cualquier frase y que la gente no para de repetir, su mítico ‘Tra, tra’. Pero ¿en quién se inspiró para tal joya? Nuestro equipo de investigación se ha puesto manos a la obra y sacrificado horas de sueño hasta descubrir la verdad: La Veneno fue el inicio de todo.

Nos remontamos al año 2007. La que fuera musa de Pepe Navarro abrió las puertas de su humilde morada al programa ‘Aquí hay tomate’ para hablar de la inminente boda con su novio Sergio. No lo hizo de una manera cualquiera. Ataviada con un sombrero inspirado en el ‘Lejano Oeste’ y con un cuchillo carnicero le dijo a Miquel Serra su mítico: “Que me caso y me mato”.