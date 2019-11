La guerra de Antonio David y Mila en 'Crónicas Marcianas': "Eres una envidiosa mala"

La relación de Mila Ximénez y Antonio David Flores dentro de la casa de ‘GH VIP 7’ no puede ser mejor. Ella, casi por instinto, ha sacado su lado más maternal y no duda en dar la cara por el concursante cuando alguien osa a criticarlo. Pero, aunque la cosa entre ellos ahora sea idílica, hace dieciséis años no tenían problema a la hora de decirse las cosas bien claritas en ‘Crónicas Marcianas’. Rescatamos su enfrentamiento más duro.