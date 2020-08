De gancho, a tronista: Vicente Herrero empezó su reinado en 'MyH' hace diez años

El amarillo no le dio mala suerte a Vicente Herrero en agosto de 2010. Después de varios años de gancho en ‘MyHyV’, la dirección del programa y Emma García decidieron ofrecerle la oportunidad de convertirse en tronista. Una propuesta que le dejó impactado y que tuvo que digerir muy bien antes de aceptarla.

La inesperada propuesta a Vicente Herrero

La propuesta de Emma García le pilló totalmente de sorpresa y no pudo ocultar que estaba de lo más “nervioso”. Sus grandes amigas del programa, Tamara Gorro y Virginia Llanos no pudieron contener su emoción y se abalanzaron sobre él para darle un abrazo cargado de cariño.

Aunque tenía mucha experiencia en el programa, Vicente estaba “obnubilado” y le costó bastante digerir la noticia, por lo que pidió un poco de tiempo para no dar una respuesta precipitada y sentarse en la silla más deseada del ‘dating show’ con todas las consecuencias.

Vicente Herrero acepta el trono de ‘MyHyV’

Tan solo un día después de la propuesta de Emma García, el gancho acudió de punta en blanco al programa y, minutos antes de decir si quería o no aceptar el trono, aseguraba que su mayor preocupación era que el trono no se le fuera de “las manos”: “A ver qué me depara el futuro estos meses”, dijo.