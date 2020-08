Marisa Sandoval celebró la primera final de la historia de 'MyH': "Me he estrujado la cabeza y el corazón"

Marisa Sandoval estrenó el primer trono de ‘MyHyV’

Pedro Mérida fue el elegido para la primera cita

La gran final de Marisa que hizo historia en ‘MyHyV’

“Lo he pensado con todas las consecuencias. Me he estrujado la cabeza y el corazón”, dijo Marisa segundos antes de decidir. Tras el típico silencio de tensión, la tronista no se anduvo con muchos rodeos y pronunció el nombre del chico que más cosas le había hecho sentir: “Elijo a Pedro”, dijo antes de que el público rompiera a aplaudir.