Exclusiva| La carta que sentencia a Rosa Peral escrita por la mujer de su exmarido: "Me veo en la obligación de responder..."

Antonia envía una contundente carta al programa de 'Vamos a ver' para desmentir rotundamente las declaraciones que Rosa Peral ha realizado: "Me veo en la obligación de responder, por alusiones, a las graves y desafortunadas acusaciones que la protagonista hace contra mi persona". Tras esto, aclara: " Deseo declarar que Rosa y yo no nos llevábamos mal, tal y como ella explica" .

"Durante el divorcio, yo siempre he intentado mediar entre ambos para rebajar la tensión, escuchando las quejas que Rosa em exponía acerca de Rubén", matiza la mujer del exmarido de Rosa Peral. Una situación que era insostenible y de la que Antonia cuenta que "incluso reprochándole a Rubén si había alguna actuación suya que no me gustaba...".