El padre de Antonio David, el menor desaparecido en Morón, carga contra la madre: "Por dentro eres mala, tú tienes la llave para traerlo otra vez"

Un momento crítico para la familia que tiene que ver cómo la principal sospechosa de la desaparición de Antonio David sigue en libertad y encima pide ayudas económicas al no percibir la correspondiente por la discapacidad de hijo desaparecido . El padre del menor, desde Morón de la Frontera, toma la palabra ante los micrófonos de 'Vamos a ver'.

Antonio es el padre del menor desaparecido de Morón de la Frontera y confiesa con total resignación cómo se encuentra la investigación: "No sabemos absolutamente nada del caso, está como en punto muerto" . Tras esto, comenta: "No sé si están haciendo otras investigaciones, si están buscando a mi hijo en otro sitio...".

"Nos senitmos mal, muy mal, porque no sabemos donde está el niño", dice el padre con la voz rota y casi entre lágrimas. Después, con el recuerdo de Antonio David en la memoria, sentencia: "Lo único que queremos es saber dónde está mi hijo, esté donde esté que vuelva aquí, que esté con nosotros, donde tiene que estar".

Por otro lado, Antonio tiene unas palabras para Macarena Díaz, la presunta autora de la desaparición: "Si tú realmente quieres a tu hijo y lo has querido de verdad, no creo que le des ese fin... yo pienso que está en otro sitio, ella es la única que tiene la llave para poder traerlo otra vez". Por último, el padre no tiene piedad con la madre: "Dentro de las enfermedades mentales está la maldad, si la persona es mala, puedes tener el diagnóstico que quieras, pero por dentro eres mala y ya está".