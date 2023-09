Laura Matamoros muestra el duro entrenamiento que realiza junto a Crys Dyaz para mantener la forma: combina fuerza, potencia y agilidad

Laura no esconde que los entrenamiento de Crys Dyaz son "duros", pero confiesa que "lo sacrificado me divierte y me estimula para conseguir el cuerpo que tengo y llegar a donde estoy". Unas confesiones que vinieron acompañadas por unos ejemplos en los que Matamoros y su entrenadora personal hicieron unos ejercicios sencillos para enseñar a la audiencia, durante el directo, cómo fortalecer el cuerpo para que uno se sienta mejor.