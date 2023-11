Patricia Pardo se pronuncia sobre su embarazo y el nombre del bebé: "Se está moviendo ahora un montón"

'Vamos a ver' entrevista en directo a una de las madre de Derek, el primer bebé en España que ha sido gestado en dos vientres. Azahara explica cómo fue el proceso que llevó a cabo con su pareja y, al terminaro, Patricia Pardo no pudo evitar pronunciarse sobre cómo está viviendo su embarazo.

Tras este comentario, el presentador mira a Rocío Ramos-Paúl y pregunta: "¿Tú quieres tener más?". La colaboradora, con una sonrisa, responde: "Yo ya no puedo tener más, tengo dos, ya es suficiente, he cumplido". Acto seguido, Joaquín Prat se dirige a Patricia Pardo : "Bueno, tú para qué les voy a contar... ¿de cuánto tiempo estás?, ¿tenéis ya nombre?".

La presentadora, al ser preguntada por su compañero, responde en directo ante la audiencia: "Estoy de siete meses y medio... tenemos varias opciones para el nombre, pero hasta que no le veamos la carita". Un comentario que provoca la sonrisa de Joaquín Prat, que contesta: "Sabemos que es un niño, pero ahsta que no le vean la cara no se van a decidir por un nombre u otro".