La periodista regresó a plató después de unas merecidas vacaciones de verano y se reencontró con todos sus compañeros después de que la pareja oficializara la noticia de su boda y el embarazo. Al inicio de la sección del corazón, Adriana Dorronsoro, Sandra Aladro y Antonio Rossi quisieron aprovechar para felicitar en persona a su compañera: "Oye, Patri, no te habíamos dicho nada, ¡bienvenida y enhorabuena!". Unas palabras que sacó una sonrisa de felicidad de Patricia Pardo.

La presentadora no podía esconder su felicidad y confesó a la audiencia que está muy feliz con su embarazo: " Ya estoy muy gordita". Tras esto, Patricia Pardo desveló la gran noticia, el sexo del bebé: " Es un niño".

En cuanto a cómo se llamará el bebé, Patricia Pardo confiesa que aquí hay un gran dilem familiar: "Estamos en negociación de nombres, Christian quiere uno, yo quiero otro y mis hijas quieren Carlos de toda la vida, ¡están obsesionadas con Carlos!". Sin embargo, entre risas, la presentadora descarta este último: "Lo siento, hijas, pero me parece que Carlos no, no lo veo...".