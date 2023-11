Exclusiva | La presunta víctima de Dani Alves confiesa las peticiones que el futbolista le hizo en el baño de la discoteca

Este lunes seis de noviembre, 'Vamos a ver' ha analizado en exclusiva la declaración de la presunta víctima de Dani Alves, el cual se encuentra en prisión preventiva acusado de violación.

Esta declaración se hizo el 20 de enero, veinte días después de que la víctima denunciase la violación del futbolista en el cuarto de baño de una discoteca de Barcelona.

"Él estaba detrás de mí, yo tenía a mi prima delante. Entonces recuerdo que él se apartó y me hizo un gesto como que yo fuera hacia él. Hasta que al final del todo pensé, habla con él a ver qué quiere, y no pensé nada más. Fui hacia allí a hablar con él. Yo en ningún momento sabía dónde estaba yendo. Yo recuerdo dirigirme donde estaba él. Pero yo no sabía ni me llegué a imaginar dónde me estaba llevando. Entonces, llegamos allí y era una puerta, él la abrió y yo entré, y cuando entré vi dónde me estaba metiendo, vi que era un lavabo diminuto, vi que era muy, muy enano, yo creo que en ese momento empezó mi shock", comienza a narrar.

Declaración de la presunta víctima de Dani Alves:

"Después de declarar tuve un ataque de ansiedad muy fuerte"

"Posteriormente recuerdo que él se sentó y yo le empecé a decir: me tengo que ir, me tengo que ir. Él recuerdo que me levantó el vestido y me hizo sentarme encima de él. Yo recuerdo decirle: no puedo. Y él me empezó a decir muchísimas cosas. Me insistió en que le tenía que decir que era su putita y a partir de ese momento recuerdo resistirme. Me subió el vestido y me hizo sentarme encima suya", continua declarando.

Asegura que el futbolista se puso más violento al ver que ella se resistía: "Me hizo daño en la rodilla y me quedó una herida... Él intentó que le hiciera una felación. Yo me apartaba todo el rato, hasta que me cogió del cuello y me empezó a dar bofetadas.