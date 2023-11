Joaquín Prat, sobre el hombre que noqueó de un puñetazo a un niño que jugaba a la pelota: "Si es mi hijo, el que está detenido soy yo"

'Vamos a ver' muestra las imágenes en las que un hombre se acerca a un niño y le da un brutal puñetazo. El menor cae inconsciente al suelo y el motivo de la brutal agresión fue simplemente que el chico estaba haciendo ruido con la pelota. Joaquín Prat, tras ver las imágenes, no puede evitar dar su opinión.

Patricia Pardo, tras escuchar el testimonio de la madre y saber que la justicia no ha puesto ninguna orden de alejamiento para proteger al menor, declara: "No entiendo nada, no puedo entender que como existiendo un vídeo, algo clamoroso que es un adulto atacando a un niño de 12 años, que este tipo esté en libertad, sin ninguna medida y viviendo en la misma comunidad de vecinos".