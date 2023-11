María Pombo se coló en la alfombra roja de los Latin Grammy: "No estaba invitada por la organización para posar y se le llamó la atención"

Sin embargo, lo que nadie se esperaba es el bombazo que le había llegado a Adriana Dorronsoro. La presentadora no quiere desvelar el nombre de la protagonista, pero ante la insistencia de sus compañeros cuenta todo: "Me cuentan que hubo una influencer que todos conocemos, que es muy famosa en España, María Pombo se intentó colar en la alfombra roja de los Grammy ".

"Yo no estoy diciendo que no estuviese invitada, por supuesto que lo estaba. Pero la información que me llega es que se intentó colar en la alfombra roja", aclara la presentadora. Tras esto, Adriana Dorronso comenta: "Ella quiso posar en ese photocall en el que sólo podían posar ante los medios las estrellas que entregaban galardones, cantante y algunos famosos como Victoria Federica, que iban contratadas porunas marcas".