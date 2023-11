Sandra continua narrando lo que presuntamente sucedió ese día: "Entré en pánico. Paré el coche en seco. Sentí que algo me caía. Me quemaba mucho. No vi quién se bajó del coche. Al bajarme pedí auxilio y vi a José Arcadio con una sonrisa de satisfacción dentro del coche. Me quedé mirándole y le verbalicé que por qué me hizo eso. Melillero iba de piloto y la otra persona de copiloto. No sé si se bajaron del coche. No lo recuerdo.