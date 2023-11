La mirada de 'El melillero' a su actual pareja antes de declarar en el juicio por atacar con ácido a su exnovia

Uno de los momentos de más tensión que se vivió en el juicio fue cuando 'El melillero' llamó "prepotente" al juez. El letrado, aprovechando la presencia del acusado en sala, le preguntó: "¿Usted sabía si era agua fuerte o ácido?''. El detenido, con el gesto serio, contestó: "Yo pensaba que era agua fuerte". Al escuchar esta respuesta, el juez no pudo evitar hacer un comentario que no sentó bien al preso: "¿Pero usted se pensaba que el agua fuerte daña menos a una persona? Los hombres lo usamos como 'after safe".