Cayetano Martínez de Irujo defiende a Genoveva Casanova: "Se está llevando una salvajada, un linchamiento"

Cayetano Martínez de Irujo se ha pronunciado por primera vez sobre el escándalo internacional por las imágenes de su ex esposa, Genoveva Casanova, junto al príncipe Federico de Dinamarca. El conde de Salvatierra ha mostrado su opinión al respecto y ha defendido a la madre de sus hijos.

"Me preocupa muchísimo Genoveva. La cuido, me ocupo de ella en todos los sentidos. No es solo la madre de mis hijos, la quiero personalmente. Ha pasado un par de semanas muy agraviada por su problema pulmonar", ha comentado comentando el conde de Salvatierra.