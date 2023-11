Ana Rosa habla con Genoveva Casanova: "Niega que tengan una relación romántica"

“He hablado con Genovena, en este momento está absolutamente desbordada, me ha dicho que ella tiene una amistad con el principe heredero de Dinamarca desde hace años, que hay una relación de amistad, no me ha contado exactamente lo que hacía él aquí, pero niega rotundamente que haya ninguna relación romántica entre ella y Federico de Dinamarca", ha entonado la presentadora sobre lo que ha podido hablar con ella.