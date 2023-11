La estrategia de Mayka Navarro para que Joaquín Prat no se fije en el fallo que ha cometido: "Era una especie de estrategia"

Poco antes de terminar la conexión con Joaquín Prat , el presentador le preguntaba el motivo por el que se había pintado los labios de rojo, algo que no suele ser habitual en ella. "Shakira se ha ido de Barcelona y mi corazón late de loba . Lo he hecho en homenaje a ella", ha dicho.

Finalmente, Mayka ha confesado el verdadero motivo por el que esta mañana se ha pintado un poco más de lo que nos tiene acostumbrados: "Me he pintado así para que al verme así te fijases en mi boca y no en que se me ha olvidado la esponja del programa para el micrófono. Era una especie de estrategia para que el espectador no se fijara en que llevaba un micro desnudo", ha explicado provocando la risa de todos los presentes en el plató.