Antonio Rossi, sobre Juan Ortega y Carmen Otte: "Hasta donde yo sé, no hay reconciliación y ella no ha querido hablar con él"

"Os podemos decir que hemos hablado con una persona que nos asegura que vio ayer al torero en su coche ", explica la periodista. En cuanto al motivo del acercamiento de Juan Ortega, la reportera añade: "No sabemos si vino a dejar algo o recoger enseres, pero en la casa que compartían no están viviendo ninguno de los dos".

Antonio Rossi, tras leer la información de 'Vanitatis' y escuchar a su compañera, toma la palabra para aportar más información sobre este asunto: "Hasta donde yo sé, no se ha movido de Sevilla , no ha ido a Madrid, Almería ni a ningún sitio".

El colaborador recalca que el torero no se ha movido de la capital andaluza y además añade: "Sus padres viven cerca de donde él vive y ahora está siendo apoyado por su familia...". Por otro lado, en cuanto a la reconciliación, comenta: "Hasta donde yo sé, él ha intentado tener contacto con Carmen a través de terceros. No ha querido llamarla a ella... o si le ha llamado, que lo desconozco, ella no ha querido hablar con él".