La respuesta de Bárbara Rey a las declaraciones de la pareja de su hijo Ángel Cristo: "Que siga dando entrevistas..."

Pepe del Real toma la palabra para explicar qué le ha contado la madre de Ángel Cristo en estos últimos días: "Llamé a Bárbara Rey para felicitarla por el nuevo año y, ya de paso, preguntarle por la entrevista que ha dado la novia de su hijo ". Tras esto, el periodista matiza: "Es que en esa entrevista Ana Herminia no deja de confesar que su pareja ha sufrido un ictus y que su madre no tenía ni idea".

El colaborador da paso a detallar en qué consistió su llamada telefónica con Bárbara Rey: "Ella me dice que no escuchó la entrevista, que prefiere no pronunciarse y que el tema está en manos de sus abogados ". Además, Pepe del Real explica qué piensa de las palabras de la pareja de su hijo: "Ella lo que quiere es que su futura nuera, Ana Herminia, siga hablando mucho en los platós porque lo que va contando va desmontando un poco la versión que ha dado...".

Sin embargo, al escuchar esta última frase, Antonio Rossi se pronuncia: "Pero, ¿Bárbara Rey sabía que le había dado un ictus a su hijo?". A esta cuestión responden Carmen Borrego y Pepe del Real: "No, ella no lo sabía". Una contestación que provocó que el colaborador sentenciase de forma clara: "Entonces avala la versión del hijo. El problema es que si tú has tenido un ictus y tu madre no ha estado ahí para ayudarte... encima la versión que va vendiendo ella con unas fotos era de lo bien que estaban todos en agosto".