Ana Herminia desvela que Ángel Cristo intentó quitarse la vida: ''Cogió una pistola de su padre y se disparó''

Ana ha desvelado que en el año 2009 Ángel Cristo, tras una pelea con Bárbara Rey, intentó quitarse la vida: ‘’Creo que ha sido lo más difícil que Ángel ha tenido que contar. Esa noche después de la pelea que tuvo con su madre, que lo he dicho siempre, me pareció que fue una tontería que se escapó de las manos y si me hubiesen escuchado ambos no hubiese tenido que pasar todo lo que pasó’’.