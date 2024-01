Isa Pantoja sentencia a su madre tras escuchar sus últimas declaraciones: "Ella es abuela y a mí me duele mi hijo"

Las indirectas de Isabel Pantoja a sus hijos en el último concierto: "No aguanto más mentiras, más traiciones... van a extrañarme"

Isa Pantoja cuenta la verdad: "No he recibido ninguna llamada de mi madre estas navidades, la he echado de menos"

"No creo que se solucione, ella está con quien considera que debe estar... yo estoy en otra etapa, elijo estar con mi familia", sentencia

Isa Pantoja responde en el plató de 'Vamos a ver' a todas las preguntas de los colaboradores y se pronuncia sobre las indirectas que mandó su madre Isabel sobre el escenario de su último concierto.

Isabel Pantoja cantó en su último concierto ante miles de personas y, ya de paso, mandó unos mensajes que irían dedicados a sus hijos: "Yo he cantado bajito muchas nanas... ¡muchas nanas!". Tras esto, la artista continuó: "Ya no aguanto más mentiras, más traiciones... van a extrañarme".

Isa Pantoja responde a las indirectas de su madre: "Es abuela y a mí me duele mi hijo"

La hija de la artista, tras ver las imágenes, se pronuncia durante el directo: "Siempre echo de menos a mi madre, no sólo en Navidad. Pero también os digo, he pasado unas navidades muy felices, pero cuando tienes niños se vive de otra manera".

"No he estado llorando por los rincones, he estado contenta y feliz", continúa diciendo Isa Pantoja. Luego, tras esto, la colaboradora confiesa: "No he recibido ninguna llamada de mi madre, la he echado de menos".

Sobre el conflicto con su madre, Isa Pantoja es clara: "No creo que se solucione por cómo se van dando las cosas, ella está con quien ella considera que debe estar, que para ella es su familia...". "Para mí ya es otra etapa, me he casado y elijo estar con mi familia", sentencia la colaboradora.

"Yo soy madre de Alberto, a mí me duele mi hijo, no voy a mentir, antes llamaba y preguntaba por él... para mí es mi madre y, sobre todo, es abuela", confiesa totalmente dolorida con Isabel Pantoja. Además, sobre este aspecto, sentencia: "He intentado tener una buena relación con ella, pero tengo 28 años, llega un momento en el que la vida... es que esto se trata de avanzar, tengo una vida, tengo mi hijo y mi pareja".