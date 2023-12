Isa Pantoja toma una decisión tras no haber recibido una felicitación navideña de su madre: "No pienso saltar ninguna valla más"

Además, Isa Pantoja ha contado que ha pasado la Navidad con su hijo y con Asraf, pero que, un año más, no ha recibido ningún tipo de mensaje por parte de su madre.

Isa ha dejado claro que no "piensa saltar la valla de Cantora nunca más": "Yo tengo un hijo y voy a mirar por él y por mi familia. Estoy muy contenta y muy feliz pero sí que espero un mensaje de mi madre" , ha contado.

"Yo la quiero mucho porque es mi madre , pero yo ya no voy a llamarla y tampoco pienso volver a saltar la valla", ha concluido la colaboradora e hija de Isabel Pantoja.

Además, ha explicado que esta Nochevieja no la pasará con su prima Anabel Pantoja porque no les ha salido el viaje a Canarias, pero que la celebrará en El Puerto de Santa María con su hijo Albertito, Asraf y Dulce. No Nochevieja con su prima, puerto con Dulce y su hijo Albertito