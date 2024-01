Tras la pequeña broma ante sus compañeros, Joaquín Prat se pone serio: "No soy yo, sino la produtora de este programa, que no es la que me contrata a mí, la que ha decidido contratar por méritos estríctamente profesionales a mi santa hermana, Alejandra Prat". Al decir esto, el presentador se acerca para besar a la colaboradora diciendo "hola, cariño", mientras Alejandra continúa con la broma: "No puedo estar más feliz por el nepostismo".