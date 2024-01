El creador del cartel de la Semana Santa de Sevilla, contra las críticas: “Se está usando la homosexualidad como arma...”

“La semana santa es un proceso del domingo de ramos al de resurrección donde cada artista elige el punto de vista más representativo, para mí, para ser coherente con mi visión del arte me tenía que centrar en lo que él despierta en la muerte que para mí es la cumbre, cuando muere ya es Dios y hago una idealización , que sea bello, una figura llena de paz y armonía, este es mi cristo”, explica el autor del cartel sevillano.

Sobre el desarrollo del encargo, Salustiano García explica que “el encargo lo hace el Consejo de Hermandades, ya conocían mi trabajo, llevaban varios años pensando en proponerlo y toda Sevilla me ha pedido un Salustiano, yo no copio imágenes, yo trabajo con modelos vivos ”.

“ Mi cliente está muy satisfecho y contento , me llegaron a decir que le invitaba a la oración, es un cuadro pero de ahí a decir las cosas que han dicho son críticas sin ningún tipo de argumento sólido , sin fundamento”, comenta el creador.

“Han dicho que es blanco o que está muy desnudo cuando todos los cristos crucificados están así , también han dicho que es atlético, no he visto ninguno que sea con barriguita o ‘fofisano’. Han dicho que es bello , nosotros partimos el cristo al principio sin barba y con cordero en los hombros, viene del mundo clásico y grecolatino , son idealizaciones del ser humano así que por supuesto atlético, bello como lo son las vírgenes María. Mirada dulce, amable y cálida para convencernos de que hay vida después de la muerte, ese es mi Cristo”, detalla Salustiano García.

Además, Salustiano García añade: “Tengo una cultura que desde los cinco años mi madre nos llevaba a misa, empieza en las obras de arte de las iglesias, he crecido con estas iconografías y las conozco perfectamente, este cuadro está muy meditado, todos los elementos están puestos muy conscientemente, ha salido el cuadro que yo quería hacer, no se me ha escapado”