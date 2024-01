La hermana de Esther López estalla tras quedar Óscar en libertad provisional: "Es lamentable, ¡dónde está la duda!"

Inés López no puede esconder su indignación al saber que Óscar seguirá en libertad: "Era algo que nos podíamos esperar, pero qué familia no va a recurrir algo así, cuando han asesinado a tu hija o hermana, cuando les muestran un informe maravilloso lo que le han hecho, cuándo, dónde y cómo ".

"Lo lamentable es que no somos la primera familia y estoy segura de que no seremos la última, lo lamentable de todo esto es que es lo común en España y en nuestra justicia", sentencia Inés López. Tras esto, estalla contra la decisión de la jueza: "Dicen que no tiene riesgo de fuga y arraigo familiar, ¿y qué? Te han puesto un informe donde te indican que han asesinado a mi hermana, con pelos y seseñales de lo que ha hecho, ¿por qué tiene que estar en la calle este hombre?".