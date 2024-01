Kike Calleja confirma haber hablado con Gabriela Guillén sobre las transferencias recibidas y el estado de la demanda de paternidad

Gabriela Guillén: "La única persona que ha estado pendiende de mí durante todo mi embarazo ha sido 'El Turronero"

Una persona del entorno de Gabriela Guillén confirma una relación con una persona árabe y añade: "Durante el tiempo con Bertín, hubo tres hombres"

‘Vamos a ver’ muestra las imágenes en la que los reporteros preguntan directamente a Gabriela Guillén sobre el robo del carrito en su vehículo y, sobre todo, por las últimas declaraciones que una persona de su entorno ha realizado a nuestro programa.

A Gabriela Guillén se le acumulan los problemas después de que una persona de su entorno más cercano confesara cómo es en realidad la gran protagonista del momento: "Ella es muy mentirosa, esconde muchas cosas, es muy interesada y siempre ha querido ser famosa". Unas declaraciones donde esta persona anónima critica abiertamente la actitud de Gabriela y desvela que mantuvo una relación con un hombre árabe mientras salía con Bertín Osborne.

Además, Adriana Dorronsoro continuó dando más detalles sobre el tipo de relación que mantenía con este hombre árabe: "Reside en Israel, hace muchos viajes para estar con ella... de hecho, hacen muchos viajes y era una relación paralela a a de Bertín". Tras esto, la persona del entorno de Gabriela añade: "Durante el tiempo que estuvo con Bertín han habido tres o cuatro hombres".

La reacción de Gabriela Guillén a las críticas de la persona de su entorno y el robo

Los reporteros no dudan en aprovechar la ocasión para preguntar en plena calle a Gabriela Guillén sobre todas las confesiones que ha realizado eta persona anónima. La protagonista, con el gesto contrariado, responde con contundencia: "Pues vaya amigo, ¿no?".

Gabriela Guillén desmiente que esa persona sea de su círculo más cercano y continúa caminando mientras el periodista le pregunta sobre el robo en su vehículo. Sobre esto último, la modelo contesta: "Hay mucha inseguridad. Da mucha impotencia. Es la intimidad de una persona”. Después, tras volver de comisaría de poner la denuncia, añade: "No os puedo decir nada y no os voy a decir nada al respecto".

Gabriela Guillén confiesa a Kike Calleja todos los detalles de su converación con Bertín

Tras el vídeo en el que aparecen las imágenes de Gabriela Guillén, Kike Calleja toma la palabra: "Acabo de hablar con ella porque ayer recibí una información, aparte de lo de las transferencias, me decían que antes de que naciera su hijo le había pedido ayuda a 'El Turronero'... quería saber si era cierto o no".

Gabriela Guillén, ante la pregunta del periodista, comenta: "No te voy a contar sí o no, pero sí te voy a decir que la única persona que ha estado pendiende de mí durante todo mi embarazo ha sido 'El Turronero". Por otro lado, la protagonista le dice a Kike Calleja que "me sorprende que todas estas informaciones salgan del entorno de Bertín".

Tras esto, Kike Calleja comenta que le preguntó sobre los pagos de Bertín: "Me dijiste sólo fueron dos trasferencias y se habla de ocho e incluso 10, ¿es cierto?". Ante esto, Gabriela Guillén es clara: "No voy a hablar de transferencias, sólo daré conocimiento de ello, de si he recibido dinero, a Hacienda, cosa que también tendrá que hacer Bertín Osborne".