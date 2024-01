Gabriela Guillén confirma en 'Así es la vida' que le robaron su carrito de bebé: "Lo llevaba en el maletero"

Este martes hemos podido confirmar en 'Así es la vida' de mano de la propia Gabriela Guillén el robo que sufrió la semana pasada en su coche. Eso sí, con una puntualización: no le quitaron la sillita, sino el carrito de bebé. Esto sorprende todavía más y nos da un indicativo de que los ladrones no realizaron el robo casualmente.

A su vez, Gabriela ha apuntado que fue el carrito lo que le robaron, no la sillita: "Han roto la ventana del coche. Llevaba el carrito en el maletero". Por lo demás, no ha querido hacer más declaraciones: "No voy a hacer comentarios". Además, ha dejado caer que Bertín no se puso en contacto con ella tras este robo. A Gabriela le ha sorprendido mucho que le roben el carro y le resulta bastante extraño lo ocurrido, sin entender absolutamente nada.