Alba Muñoz, expareja de Antonio Tejado: "Nuestra hija se ha enterado por redes sociales, no es plato de buen gusto..."

Alba Muñoz, expareja y madre de la hija de Antonio Tejado, explica cómo era su relación y si cumplía con su papel de padre

"Yo todavía estoy en shock, lo estoy asimilanto todavía... esto se me escapa de lo que hubiese podido imaginar", sentencia Alba Muñoz

Rossi, sobre Antonio Tejado: "Su círculo me habla de una adicción al alcohol, una botella al día, y a las drogas"

Pepe del Real se pone en contacto desde 'Vamos a ver' con Alba Muñoz, expareja y madre de uno de los hijos de Antonio Tejado, para conocer cómo ha sentado la noticia de la detención y prisión provisional sobre el padre de la hija que ambos tienen en común.

Antonio Rossi arrancó el programa explicando la delicada situación que atravesaba Antonio Tejado durante los últimos tiempos: "La familia me habla de malas compañías, no le sorprende su implicación en robos y su forma de ganarse la vida... además me hablan de su ritmo de vida, de su adicción al alcoho,me hablan de una botella al día, y también a las drogas".

Alba Muñoz, expareja y madre de una hija de Antonio Tejado: "No estaba pasando por un buen momento"

El periodista de 'Vamos a ver' se pone en contacto con Alba Muñoz para conocer cómo se encuentra tras la noticia: "Yo con Antonio en el último tiempo la verdad que la relación ha sido muy buena, no tengo ningún problema con él".

En cuanto al suceso, Alba Muñoz cuenta que "he podido hablar con la madre, es la persona con la que he estado hablando y bueno, pues imagínate, es un momento complicado, muy complicado...". Tras esto, la expareja de Antonio Tejado sigue alucinando: "Yo todavía estoy en shock, lo estoy asimilanto todavía... esto se me escapa de lo que hubiese podido imaginar".