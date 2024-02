Rossi, sobre Antonio Tejado: "Su círculo me habla de una adicción al alcohol, una botella al día, y a las drogas"

Por otro lado, Antonio Rossi quiere poner en contexto cuál era la situación de Antonio Tejado: "La familia desconocía la implicación en el robo de María, pero las malas compañías que señalan, su ritmo de vida desde que dejó los platós, su adicción al alcohol , me hablan de una botella al día , y también a las drogas ". Además, el colaborador añade: "La familia habla de malas compañías , que no le sorprende su implicación en robos y su forma de ganarse la vida en estos últimos tiempos... lo que sí ha sorprendido es su implicación en el robo de su tía".

"Su círculo ayer no se sorprende en exceso de que tarde o temprano ocurriese algo más, me hablan de un señor adicto y dependiente", dice Antonio Rossi sobre el detenido. Tras esto, Pepe del Real toma la palabra: "He hablado con el entorno de su madre, algunas exparejas y su gente muy cercana me dice que Antonio tenía malas juntas".