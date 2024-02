María del Monte, a la salida de los juzgados: "Seguimos confiando en la justicia. No vamos a hacer más declaraciones"

María del Monte, tan cercana y educada como siempre con la prensa, hacía las que, al menos por el momento, parece que serán sus últimas declaraciones sobre el tema: "A partir de este momento no vamos a hacer más declaraciones. Vamos a confiar en el sistema judicial de nuestro país y hemos cumplido una obligación como ciudadanas que somos de él. Lamentablemente no hemos recuperado nada, pero no perdemos la importancia y lo más importante que tenemos es que estamos sanos y estamos todos bien", ha comenzado la cantante.