Antonio Tejado no estuvo en el asalto a la casa de María del Monte, pero les facilitó la información necesaria

Aunque en un primer momento la cantante no se ha parado a hablar con los medios de comunicación, finalmente ha decidido darse la vuelta para atenderlos: "Me da mucho apuro veros en la puerta de mi casa. No me apetece hablar del tema... pero voy a daros unas declaraciones. Os pido que no vengáis más a mi casa porque esto me recuerda a lo que ha pasado y no me deja pasar página", les ha explicado la cantante.