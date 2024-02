Los detalles de la segunda cita de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia: en un sitio íntimo, por la tarde y fotografiados por una revista

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ya no se esconden, reconocen que se están conociendo y van a dar rienda suelta a su amor. "Voy a hacer vida normal, no me voy a esconder de nada... no estoy en ese punto", dice Alejandra de forma contundente ante las cámaras de los compañeros de prensa. Tras esto, nuestra compañera adelanta a toda la audiencia: "Tenemos una información en primicia...".