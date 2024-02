Jeimy, exnovia de Carlo Costanzia, responde a Alejandra Rubio: "Ella puede defender a Carlo sin meterme diciendo que la he mirado mal"

Alejandra Rubio y Jeimy han protagonizado un encuentro fortuito en los pasillos de Telecinco

Alejandra Rubio se encuentra con la exnovia de Carlo Costanzia en los pasillos de Telecinco: "Le voy a dar un consejo"

Jeimy: "Sin ánimo de meterme en más follones, Carlo va a volver"

Jeimy es la exnovia de Carlo Costanzia. Afirma que él se puso en contacto con ella asegurando que es la mujer de su vida tan solo un día antes de que se publicaran sus fotos con Alejandra Rubio y, un día después, se ha encontrado fortuitamente con la hija de Terelu Campos en los pasillos de Telecinco. ¿Qué ha pasado?

Alejandra Rubio nos ha hablado de este encuentro, cree que Jeimy la ha mirado con una sonrisa forzada y fingida y le daba un consejo: "No sabes dónde te has metido porque eres una niña que no tiene nada que ver con este mundo, esto es muy complicado y te van a hacer daño", le decía.

Además, tanto ella como Carlo han confesado que ha comenzado algo a lo que aún prefieren no poner nombre y Alejandra ha dado la cara por él ante las críticas: "Ella le defiende a muerte, yo también lo he hecho", decía Jeimy en 'TardeAR'.

Jeimy cree que Carlo Costanzia volverá a ponerse en contacto con ella

La joven explica que nadie "está atacando" a Alejandra pero le advertía: "Lo ha hecho muchas veces, ha conocido a otras chicas y a la semana 'Jeimy, te necesito, tú eres la que quiero', siempre me lo ha hecho". Es más, cree que volverá a pasar: "Sin ánimo de meterme en más follones, Carlo va a volver, no quizás conmigo, pero a mantener contacto para algo, sí".

Pero ¿Qué ha sucedido en su encuentro? Jeimy le restaba importancia: "Ella venía muy lejos, venía con los auriculares, mis acompañantes me han dicho que estaba Alejandra, he subido y me he ido donde tenía que ir. Ni la he mirado de reojo ni ninguna historia".