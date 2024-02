Alejandra Rubio explota al ser preguntada por Carlo Costanzia: "No puedo más, lo estoy pasando mal"

En plena calle, Alejandra Rubio se encuentra con un par de reporteros que le preguntan sobre Carlo Costanzia. Al escuchar la cuestión, estalla: "No puedo más, me está sobrepasando todo un poquito...".

"Os lo pido como favor personal, por favor. No me hagáis esto más, ¡ya está! No sé qué más deciros, lo estoy pasando mal por mí, por vosotros... es que no sé qué más decir", termina diciendo Alejandra Rubio a los reporteros.