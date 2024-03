Isabel Pantoja ha tenido que irse a urgencias este fin de semana: todo sobre el susto de salud de la tonadillera

Rossi ha explicado que tuvieron muchas precaución para no alertar a la prensa que estaba haciendo guardia a la puerta del hospital: "Aunque fue vista por gente al ser urgencias, los compañeros de prensa no se dieron cuenta de que salieron y volvieron a entrar", ha detallado.

Tras pasar algo más de dos horas en el hospital , Isabel Pantoja pudo volver a Cantora esa misma tarde: "Vieron conveniente acudir a urgencias para que su regreso a Cantora fuese lo más tranquilo posible porque su objetivo en este momento es no volver a Córdoba hasta después del concierto de Sevilla", ha explicado Rossi.

'Fiesta' lograba hablar Mariló cuando, muy relajada y de buen humor, la escritora paseaba en compañía de un hombre por la ciudad andaluza. Lucía pedía perdón a Mariló por interrumpir cuando Mariló paseaba "con su pareja", a lo que la amiga de Isabel Pantoja respondía: "No, no, él no es mi pareja, es un amigo de toda la vida, de la infancia".