Mariló, la amiga especial de Isabel Pantoja, habla con 'Fiesta': "Iba muy bien acompañada"

Lucía Fernández ha logrado estas declaraciones de Mariló cuando, muy relajada y de buen humor, la escritora paseaba en compañía de un hombre por la ciudad andaluza. Lucía pedía perdón a Mariló por interrumpir cuando Mariló paseaba "con su pareja", a lo que la amiga de Isabel Pantoja respondía: "No, no, él no es mi pareja, es un amigo de toda la vida, de la infancia".