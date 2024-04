Madre del detenido por la muerte del asesino de su padre en Huelva: "Lo ha hecho con todo su sentido. Vio cómo mataban a su padre"

José García, el hijo del agricultor asesinado: "Mi padre llevaba 17 años aguantando vejaciones, robos e insultos"

Eva, la madre del detenido por la muerte del asesino de su padre en Rociana del Condado, comparece en el directo de ‘Vamos a ver’. José, de 74 años, que mató al asaltante de su huerto por un disparo de escopeta, fue condenado a 15 años de prisión, pero solo estuvo un año. Años después, el hijo del asesinado es el presunto acusado de matar a José mediante una paliza en una farmacia.

"Estoy muy mal porque…no tengo palabras... estoy mal. Mi niño está mal, tiene en su cabeza todas esas cosas de cuando vio lo de su padre. Mi niño está mal por lo que ha hecho con todo su sentido por su padre, lo tiene todo en su memoria, lo hicieron delante de él", detalla la madre.

"No he conseguido rehacer mi vida, ¿Por qué acabaron con la vida de mi marido? ¿Por un puñado de habas? ¿No se puede denunciar no quitarle la vida a este hombre con todo su sentido? Así no se hace, las cosas no se hacen. Se puede denunciar, pero no hacer esto. Este hombre no sé por qué estaba suelto en la calle. Que echen a mi hijo también porque por 5.000 euros le dejaron irse. Me siento muy mal por todo…no tengo palabras", comenta la madre.

‘Vamos a ver’ se desplaza hasta Matalascañas para hablar con José García, el hijo del agricultor asesinado para explicar la situación que ha tenido que soportar su padre durante tantos años, antes de asesinar al hombre que le robaba en el huerto.

“Mi padre tenía demencia y Alzheimer, estábamos a la espera del juicio. Tenía una fianza y medidas cautelares por las que no se podía acercar a la familiar ni salirse de la localizad. No reconocía a este chico y a la madre porque con su enfermedad no podía ni salir de casa. Eso que dicen que se tropezaba con él cada dos por tres es imposible, ese día se le escapó a mi hermana. El día que entró a robar a la finca iba el fallecido y otra persona mayor de su familia, no había niños de ninguna clase, se dijo el juicio y se ratificó", declara el hijo.