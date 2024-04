Juan Ospina, abogado de la familia de Edwin Arrieta: "Estamos ante un asesinato premeditado y las pruebas son bastante claras"

Juan Ospina, abogado de la familia de Edwin Arrieta , comparece en el directo de ‘Vamos a ver’ para explicar la sentencia de Daniel Sancho en el que la Fiscalía tailandesa y la acusación particular señalan que se trata de un crimen premeditado.

“Nosotros como abogados españoles no podemos litigar aquí, lo que estamos haciendo es acompañar, asesorar y aconsejar a la familia de Edwin Arrieta. Fuimos los que contratamos al primer despacho de abogado de Bang Kok para que se pudieran personar. Hay una nueva representación letrada y nosotros la aconsejamos" , detalla el abogado.

"Hemos venido a centrarnos en las conclusiones de la Policía y que han sido corroboradas por el ministerio fiscal, por lo tanto, vamos de la mano del ministerio, apuntando que estamos ante un asesinato premeditado . Daniel Sancho vino con la idea preconcebida a Tailandia y las pruebas que se van a enseñar son bastante claras, nosotros no vamos a portar ningún testigo", sentencia Juan Ospina.

Por último, Juan Ospina sentencia: "En las sesiones de juicio, la familia no tenía la visa y propusimos su testimonio en octubre con la expectativa de que pudiesen hacer la declaración, pero finalmente no se puso, se planteó la videoconferencia y se descartó, La familia lo aceptó y lo único que buscábamos era aportar el lado mas familiar, no ha podido ser, pero todos los elementos que queríamos apuntar del daño económico lo hemos aportado. Aquí en Tailandia se discuten unos hechos probados con asesinato premeditado pues puede derivar a una cadena perpetua o a la pena de muerte"