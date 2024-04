Alejandro, amigo de los detenidos del crimen de Chiloeches: "Nunca me habría esperado que mataran a nadie"

Alejandro, amigo de ellos desde pequeños, comparece en el directo para explicar cómo eran los detenidos “nunca me habría esperado que mataran a nadie. Fernando era un tipo bastante inteligente que en verdad tenía sus estudios y podría haberse solucionado la vida de otra forma, pero en este punto no nos lo imaginábamos. David era una persona que estaba muy perdida en la vida, metida en asuntos de drogas y consumía todos los días, gastaba dinero en prostitutas. Yo porque le conocía y sabía que conmigo no tenía ningún problema, pero la gente que no le conocía del pueblo pensaban que daba mala espina”, asegura.